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"Калашников" раскрыл, когда начнутся поставки обновленного АК-12
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Первая партия обновленных с учетом опыта СВО автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "Мы... ПРАЙМ, 25.12.2023
впк, экономика, новости, концерн калашников, автомат калашникова, вс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Первая партия обновленных с учетом опыта СВО автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
"Мы отработали (автомат АК-12 — ред) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — сказал Лушников в эфире телеканала "Россия 24".
В обновленной версии на автомате убран режима ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установлен двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел оружия получил новый целик. На приклад АК-12 установили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.