МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Первая партия обновленных с учетом опыта СВО автоматов Калашникова АК-12 будет отправлена в войска в январе 2024 года, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников. Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

"Мы отработали (автомат АК-12 — ред) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнем отгрузку новых АК-12… Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — сказал Лушников в эфире телеканала "Россия 24".

В обновленной версии на автомате убран режима ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установлен двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел оружия получил новый целик. На приклад АК-12 установили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.