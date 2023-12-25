2023-12-25T16:46:59+03:00
2023-12-25T16:48:17+03:00
2023-12-25T16:46:59+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231225/842665531.html
В Польше предупредили Украину о серьезной проблеме на фронте
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Применение российскими войсками новой версии самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь" станет серьезной проблемой для украинской армии, пишет Interia. Отмечается,... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , впк, экономика, технологии, новости, польша, украина, всу, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196510.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/65/842196509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/64/842196497.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231225/842656291.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Применение российскими войсками новой версии самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь" станет серьезной проблемой для украинской армии, пишет Interia.
Отмечается, что в последнее время Киев делает ставку на беспилотники, а модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ" способна перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели, при этом установка может выпускать ракеты даже на низкой скорости.
По данным портала, ЗРК обладает новой системой обнаружения и слежения, может находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров, и перехватить их на расстоянии 40 километров.
"Панцирь-СМ" устанавливают на грузовой автомобиль 8x8 КАМАЗ-6560 с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, это позволяет развивать скорость до 90 км/ч, сообщает Interia.
Разработкой модификаций ЗРК "Панцирь" занимаются структуры оборонно-промышленного комплекса РФ во главе с АО "Конструкторское бюро приборостроения". Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также он способен оборонять объекты от наземных и надводных угроз.