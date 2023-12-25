МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Применение российскими войсками новой версии самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Панцирь" станет серьезной проблемой для украинской армии, пишет Interia. "Так воевать нельзя". На Украине раскритиковали тактику ВСУ

Отмечается, что в последнее время Киев делает ставку на беспилотники, а модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ" способна перехватывать мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели, при этом установка может выпускать ракеты даже на низкой скорости.

По данным портала, ЗРК обладает новой системой обнаружения и слежения, может находить небольшие цели на расстоянии до 75 километров, и перехватить их на расстоянии 40 километров.

"Панцирь-СМ" устанавливают на грузовой автомобиль 8x8 КАМАЗ-6560 с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, это позволяет развивать скорость до 90 км/ч, сообщает Interia.

Разработкой модификаций ЗРК "Панцирь" занимаются структуры оборонно-промышленного комплекса РФ во главе с АО "Конструкторское бюро приборостроения". Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также он способен оборонять объекты от наземных и надводных угроз.