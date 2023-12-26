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2023
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На Украине рассказали, что нужно сделать, чтобы избежать отступления ВСУ
ВПК
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Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, отметила в интервью каналу "Украинская правда"... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, впк, экономика, мировая экономика, украина, впк, дроны, экспертное мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, отметила в интервью каналу "Украинская правда" глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская.
По ее словам, у нее есть "подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране".
"Мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса", — отметила Берлинская.
После этого она добавила, что львиная доля техники ВСУ уничтожается именно ударными дронами. И если Украина не начнет соответствовать Российской Федерации и развивать новые беспилотные системы, то Вооруженным силам Украины, по ее мнению, придется отступить.
Президент РФ Владимир Путин ранее посетил предприятие "Аэроскан" в Ижевске, где производят барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сегодня это предприятие создает беспилотники, которые могут наносить удары в составе роя дронов.