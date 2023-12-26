МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, отметила в интервью каналу "Украинская правда" глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. Как выйти из конфликта. Политолог рассказал о плане Украины

По ее словам, у нее есть "подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране".

"Мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса", — отметила Берлинская.

После этого она добавила, что львиная доля техники ВСУ уничтожается именно ударными дронами. И если Украина не начнет соответствовать Российской Федерации и развивать новые беспилотные системы, то Вооруженным силам Украины, по ее мнению, придется отступить.

Президент РФ Владимир Путин ранее посетил предприятие "Аэроскан" в Ижевске, где производят барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сегодня это предприятие создает беспилотники, которые могут наносить удары в составе роя дронов.