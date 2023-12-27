МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Экспорт вооружений из Германии в 2023 году достиг рекордных 11,71 миллиарда евро, что на 40 процентов превышает показатель годом ранее, передает агентство DPA со ссылкой ответ министерства экономики по запросу от Севим Дагделен, депутата группы Сары Вагенкнехт. Германия стала заложником конфликта на Украине

"К середине декабря федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро, установив новый рекорд. Предыдущий максимум в 9,35 миллиарда евро от 2021 года был превышен на 25%. По сравнению с предыдущим годом рост составил аж 40%", — говорится в тексте публикации.

По данным издания, более трети этой суммы (4,15 миллиарда евро) направлены на Украину. За Украиной следуют Норвегия, Венгрия, Великобритания, США и Польша. Значительный рост можно наблюдать в экспорте оружия в Израиль, который суммарно составляет 323,2 миллиона евро, что в десять раз больше, чем в предыдущем году.

Ранее Министерство экономики Германии опубликовало отчет об экспорте вооружений в 2022 году, согласно которому, в 2022 году году были одобрены лицензии на экспорт оружия на сумму 8,362 миллиарда евро, причем значительная часть этой суммы была отправлена Киеву.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.