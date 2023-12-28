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Путин обсудил с главой "Ростеха" гособоронзаказ
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. "Начнем с гособоронзаказа?" — предложил глава государства... ПРАЙМ, 28.12.2023
впк, экономика, новости, россия, ростех, гособоронзаказ, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.
"Начнем с гособоронзаказа?" — предложил глава государства и передал Чемезову слово для доклада.
Ранее Путин заявлял, что государственный оборонный заказ по итогам 2023 года будет выполнен на 98 процентов. Такую же цифру называл вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отмечал, что показатель в 98 процентов станет рекордным за всю новейшую историю России. Мантуров также подчеркивал, что отечественный ВПК значительно опережает западный.