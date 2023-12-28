МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. "Ростех" стал совладельцем управляющей компании в области строительства

"Начнем с гособоронзаказа?" — предложил глава государства и передал Чемезову слово для доклада.

Ранее Путин заявлял, что государственный оборонный заказ по итогам 2023 года будет выполнен на 98 процентов. Такую же цифру называл вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отмечал, что показатель в 98 процентов станет рекордным за всю новейшую историю России. Мантуров также подчеркивал, что отечественный ВПК значительно опережает западный.