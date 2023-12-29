МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Почти половина из 18 поставленных Германией танков Leopard-2 на Украину непригодна для использования из-за неумелой замены деталей, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung. Сгоревший британский танк стал символом провала ВСУ для Запада

"Год назад много обсуждались поставки боевых танков. Теперь сообщается, что практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей", — отметил он.

Фройдинг также подчеркнул, что Украина не может выполнять ремонт танков в соответствии с немецкими правилами эксплуатации и обслуживания, что приводит к повышенному износу деталей и длительности простоя. Киев также тратит много времени на обслуживание танков в литовском центре технического обслуживания, поскольку один только путь от польско-украинской границы занимает 36 часов.

Германия обсуждает с украинской стороной возможность заводского ремонта танков на ее территории, заключил Фройдинг.

Ранее издание Forbes отмечало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо научить использовать танки Leopard, поскольку их неправильная эксплуатация может привести к потере всех танков. Кроме того, ВСУ уже потеряли один из поставленных Великобританией танков Challenger 2.