2024-01-01T05:12:36+03:00
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"Рухнет". Экс-полковник СБУ высказался о перспективах фронта
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Российские войска методично ищут слабые места в обороне ВСУ, чтобы прорвать фронт, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева". По... ПРАЙМ, 01.01.2024
впк, экономика, новости, всу, сво, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российские войска методично ищут слабые места в обороне ВСУ, чтобы прорвать фронт, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева".
По его словам, россияне "ищут слабые места, создают напряжение", и где-то это напряжение рухнет, после чего произойдет "прорыв, обрушение фронта".
Оценивая действия армии России, полковник отметил, что она не спешит и выполняет поставленные перед задачи в плановом порядке.
Ключевой причиной грядущего обвала фронта Стариков назвал массовую насильственную мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку солдатам-призывникам в украинской армии недостает "морально-боевых качеств".
"Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут", — предупредил полковник.