МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российские войска методично ищут слабые места в обороне ВСУ, чтобы прорвать фронт, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева". Риттер уточнил, какие города перейдут под контроль России

По его словам, россияне "ищут слабые места, создают напряжение", и где-то это напряжение рухнет, после чего произойдет "прорыв, обрушение фронта".

Оценивая действия армии России, полковник отметил, что она не спешит и выполняет поставленные перед задачи в плановом порядке.

Ключевой причиной грядущего обвала фронта Стариков назвал массовую насильственную мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку солдатам-призывникам в украинской армии недостает "морально-боевых качеств".

"Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут", — предупредил полковник.