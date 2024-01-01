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Россия уничтожит. Немецкий офицер развеял надежды Запада на "супероружие"
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Если Запад решит поставлять Украине истребители F-16, то Россия сможет их уничтожить — такое мнение выразил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в... ПРАЙМ, 01.01.2024
впк, экономика, новости, сво, f-16, германия, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Если Запад решит поставлять Украине истребители F-16, то Россия сможет их уничтожить — такое мнение выразил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.
По его словам, самолеты F-16 малоэффективны против крылатых или баллистических ракет, которые запускаются из зон, не контролируемых истребителем.
Офицер уточнил, что имеет в виду ракеты, поражающие цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. "Также их может запускать Черноморский флот", — добавил он.
Он сделал вывод, что истребители F-16 "не станут супероружием", которое способно изменить "правила игры" на поле боя.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат истребители F-16 в первой половине 2024 года.