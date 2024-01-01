МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Если Запад решит поставлять Украине истребители F-16, то Россия сможет их уничтожить — такое мнение выразил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt. "Рухнет". Экс-полковник СБУ высказался о перспективах фронта

По его словам, самолеты F-16 малоэффективны против крылатых или баллистических ракет, которые запускаются из зон, не контролируемых истребителем.

Офицер уточнил, что имеет в виду ракеты, поражающие цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России. "Также их может запускать Черноморский флот", — добавил он.

Он сделал вывод, что истребители F-16 "не станут супероружием", которое способно изменить "правила игры" на поле боя.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что ВСУ получат истребители F-16 в первой половине 2024 года.