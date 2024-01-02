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2024
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Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 17 раз
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Выпуск боеприпасов с момента начала специальной военной операции возрос в 17,5 раза, говорится в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. "С февраля 2022 года... ПРАЙМ, 02.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Выпуск боеприпасов с момента начала специальной военной операции возрос в 17,5 раза, говорится в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года.
"С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", — сказано в материалах министерства.
Также отмечается, что с начала СВО выпуск танков вырос в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза.
Как сообщал 19 декабря 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, сейчас в зоне СВО войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач.