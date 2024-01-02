МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Выпуск боеприпасов с момента начала специальной военной операции возрос в 17,5 раза, говорится в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. Россия никогда не отступит, заявил Путин

"С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", — сказано в материалах министерства.

Также отмечается, что с начала СВО выпуск танков вырос в 5,6 раза, БМП — в 3,6 раза, БТР — в 3,5 раза, беспилотников — в 16,5 раза.

Как сообщал 19 декабря 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, сейчас в зоне СВО войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач.