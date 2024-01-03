МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в 2023 году возросли втрое по сравнению с 2022 годом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Медведчук назвал три ошибки, которые привели Зеленского к краху

"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных", — написал он в среду в своем Telegram-канале.

По словам премьера, в 2024 году власти намерены потратить более 750 миллиардов гривен (19,7 миллиарда долларов) на выплаты военнослужащим и более 265 миллиардов гривен (6,9 миллиарда долларов) — на закупку, производство и ремонт вооружения.

Ранее Шмыгаль заявил, что госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники.