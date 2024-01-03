2024-01-03T15:42:03+03:00
2024-01-03T15:42:03+03:00
2024-01-03T15:42:03+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240103/842727221.html
Мощности ВПК Украины в 2023 году выросли в три раза, заявил Шмыгаль
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в 2023 году возросли втрое по сравнению с 2022 годом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль... ПРАЙМ, 03.01.2024
впк, экономика, новости, украина, экономика украины, впк украины
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371929.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371929.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371928.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371916.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83737/19/837371916.jpg
https://1prime.ru/society/20240103/842726799.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Украины в 2023 году возросли втрое по сравнению с 2022 годом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз. Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных", — написал он в среду в своем Telegram-канале.
По словам премьера, в 2024 году власти намерены потратить более 750 миллиардов гривен (19,7 миллиарда долларов) на выплаты военнослужащим и более 265 миллиардов гривен (6,9 миллиарда долларов) — на закупку, производство и ремонт вооружения.
Ранее Шмыгаль заявил, что госконцерн "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали на Украине совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники.