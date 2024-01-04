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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем
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Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны России. "Четвертого января… около 20.40 мск... ПРАЙМ, 04.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
"Четвертого января… около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", — добавили в МО РФ.
Ранее дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью, а также десять ракет над Крымом.