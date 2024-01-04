МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны России. В Польше поразились, как российские ракеты наносят удары, несмотря на ПВО

"Четвертого января… около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен в северо-западной части акватории Черного моря", — добавили в МО РФ.

Ранее дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью, а также десять ракет над Крымом.