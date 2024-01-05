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Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Черным морем
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Российские средства ПВО сбили пять украинских дронов над западной частью Черного моря, заявили в Минобороны России. "Пятого января 2024 года около 20.00 мск пресечена попытка... ПРАЙМ, 05.01.2024
впк, экономика, новости, россия, пво, дроны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили пять украинских дронов над западной частью Черного моря, заявили в Минобороны России.
"Пятого января 2024 года около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря", — указывается в публикации.
Ранее силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.