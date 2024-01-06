БЕЛГОРОД, 6 янв — ПРАЙМ. ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Небензя назвал удар ВСУ по Белгороду актом терроризма

"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — указал Гладков в своем Telegram-канале.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.