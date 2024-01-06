2024-01-06T16:50:00+03:00
2024-01-06T16:51:59+03:00
2024-01-06T16:50:00+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240106/842739128.html
Силы ПВО сбили воздушную цель над Белгородской областью
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе системой ПВО... ПРАЙМ, 06.01.2024
впк, экономика, новости, россия, белгород, пво
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554630.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554630.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554629.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554629.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554628.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83455/46/834554628.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231231/842715108.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕЛГОРОД, 6 янв — ПРАЙМ. ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — указал Гладков в своем Telegram-канале.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.