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Система ПВО сбила шесть украинских ракет "Нептун" над Черным морем
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Системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, указали в Минобороны России. "Шестого января 2024 года около 17.00... ПРАЙМ, 06.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, указали в Минобороны России.
"Шестого января 2024 года около 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря", — указывается в публикации.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.