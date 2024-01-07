МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В руководстве США считают, что председатель Китая Си Цзиньпин вряд ли будет рассматривать возможность ведения крупных военных действий в ближайшие годы, поскольку вооруженные силы страны якобы поражены коррупцией, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие сохранить анонимность. Раскрыто, зачем на самом деле хотят возобновить ядерные испытания

Как утверждается, именно после того, как из-за выявленной коррупции встал вопрос об эффективности модернизации вооруженных сил и способности Китая воевать, была произведена масштабная чистка в НОАК, проведенная Си Цзиньпином.

"В оценках США приводится несколько примеров последствий взяточничества, включая ракеты, наполненные водой вместо топлива, и огромные поля ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не функционируют должным образом и тем самым не обеспечивают эффективный запуск ракет", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что данные оценки не могут быть проверены независимым способом.

Известно, что за последние шесть месяцев в дело о взяточничестве попало более десятка высокопоставленных чиновников министерства обороны КНР, что, возможно, стало крупнейшими репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории этой страны.

В то же время, по мнению американских экспертов, Си Цзиньпин не был ослаблен чисткой — скорее, по их словам, его попытка убрать высокопоставленных деятелей, в том числе тех, кто получил повышение уже при его руководстве, показывает, что его власть над КПК остается прочной и что он серьезно относится к укреплению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

В ходе последнего заседания 29 декабря высший законодательный орган Китая сместил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными силами, и как минимум двоих из департамента разработки военной техники, которому поручено вооружение НОАК.

Несколькими днями ранее главный политический консультативный орган Китая публично отстранил от должности трех руководителей государственных предприятий — производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре бывшего министра обороны Ли Шанфу, который находился на этом посту всего семь месяцев.

Официальная газета китайских военных в редакционной статье от первого января пообещала вести "войну со взяточничеством" в этом году, давая понять, что впереди могут быть новые чистки.