Bloomberg: разведка США узнала о бракованных боевых ракетах КНР из-за коррупции
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В руководстве США считают, что председатель Китая Си Цзиньпин вряд ли будет рассматривать возможность ведения крупных военных действий в ближайшие годы, поскольку вооруженные силы страны якобы поражены коррупцией, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пожелавшие сохранить анонимность.
Как утверждается, именно после того, как из-за выявленной коррупции встал вопрос об эффективности модернизации вооруженных сил и способности Китая воевать, была произведена масштабная чистка в НОАК, проведенная Си Цзиньпином.
"В оценках США приводится несколько примеров последствий взяточничества, включая ракеты, наполненные водой вместо топлива, и огромные поля ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не функционируют должным образом и тем самым не обеспечивают эффективный запуск ракет", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что данные оценки не могут быть проверены независимым способом.
Известно, что за последние шесть месяцев в дело о взяточничестве попало более десятка высокопоставленных чиновников министерства обороны КНР, что, возможно, стало крупнейшими репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории этой страны.
В то же время, по мнению американских экспертов, Си Цзиньпин не был ослаблен чисткой — скорее, по их словам, его попытка убрать высокопоставленных деятелей, в том числе тех, кто получил повышение уже при его руководстве, показывает, что его власть над КПК остается прочной и что он серьезно относится к укреплению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.
В ходе последнего заседания 29 декабря высший законодательный орган Китая сместил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными силами, и как минимум двоих из департамента разработки военной техники, которому поручено вооружение НОАК.
Несколькими днями ранее главный политический консультативный орган Китая публично отстранил от должности трех руководителей государственных предприятий — производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре бывшего министра обороны Ли Шанфу, который находился на этом посту всего семь месяцев.
Официальная газета китайских военных в редакционной статье от первого января пообещала вести "войну со взяточничеством" в этом году, давая понять, что впереди могут быть новые чистки.
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