МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Нужно поставить Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу, передает слова премьер-министра Баварии и председателя оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркуса Зедера портал T-Online. В США раскрыли единственный способ закончить конфликт на Украине

Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет". По утверждению политика, это "единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить".

Зедер добвил, что Германии и Евросоюзу грозит "реальная проблема безопасности", если Россия одержит верх в конфликте, а США в будущем будут отходить от решения международных кризисов. В этой связи председатель ХСС в очередной раз призвал к существенному обновлению бундесвера.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

В то же время, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.