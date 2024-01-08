МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet ("Голубой шлем"), пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на сообщения пользователей в соцсетях. На Западе предположили, как Россия ответит на теракты ВСУ

Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Военнослужащий погиб во время вылета, официально эта информация не подтверждалось.

Издание связывает это событие с сообщением Минобороны России, которое заявило о поражении украинского МиГ-29 в конце декабря.

Российское военное ведомство 29 декабря сообщило, что авиация и средства ПВО сбили десять самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24, три Су-25 и два вертолета Ми-8.