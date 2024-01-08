2024-01-08T05:41:58+03:00
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На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным "Голубой шлем"
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На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet ("Голубой шлем"), пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на сообщения пользователей в соцсетях. Сообщается, что... ПРАЙМ, 08.01.2024
впк, экономика, новости, всу, сво, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet ("Голубой шлем"), пишет издание "Страна.ua", ссылаясь на сообщения пользователей в соцсетях.
Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Военнослужащий погиб во время вылета, официально эта информация не подтверждалось.
Издание связывает это событие с сообщением Минобороны России, которое заявило о поражении украинского МиГ-29 в конце декабря.
Российское военное ведомство 29 декабря сообщило, что авиация и средства ПВО сбили десять самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24, три Су-25 и два вертолета Ми-8.