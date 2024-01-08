МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Вопрос финансовой помощи Украине вряд ли решится после согласования рекордного оборонного бюджета США, Вашингтон не прекратит помогать Киеву, но этот вопрос остается в повдвешенном состоянии, рассказал РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован

"Такой фантастически огромный военный бюджет совершенно не означает, что это каким-то образом решает вопрос финансирования войны на Украине. Он как был подвешен, так и остаётся в подвешенном состоянии", — сказал Мартынов.

Он также добавил, что Белый дом вряд ли окончательно свернет помощь Украине, так как это "не в их стиле". По его словам, Вашингтон обычно "консервирует" такие вещи, "мало ли потом в хозяйстве пригодится консервочка".

Мартынов подчеркнул, что США в 2024 году найдут, куда вложить военный бюджет. В этой связи эксперт упомянул конлфикт на Ближнем Востоке, а также нарастающее напряжение в тихоокеанском регионе.

"С Украиной, судя по всему, таких масштабных ассигнований уже не будет. У них есть места, куда можно пристроить контракты для ВПК. Украина явно в этом смысле не слишком рентабельна, сильно проблемна и токсична", — заключил эксперт.

Ранее в США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год, он составил 1,6 триллиона долларов, в том числе 886 миллиардов долларов на оборону. Сообщалось, что на помощь Украине зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом (о помощи в том числе Киеву, Израилю и на охрану границ).

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.