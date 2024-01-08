Эксперт Мартынов: вопрос помощи Украине со стороны США остается открытым
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Вопрос финансовой помощи Украине вряд ли решится после согласования рекордного оборонного бюджета США, Вашингтон не прекратит помогать Киеву, но этот вопрос остается в повдвешенном состоянии, рассказал РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Такой фантастически огромный военный бюджет совершенно не означает, что это каким-то образом решает вопрос финансирования войны на Украине. Он как был подвешен, так и остаётся в подвешенном состоянии", — сказал Мартынов.
Он также добавил, что Белый дом вряд ли окончательно свернет помощь Украине, так как это "не в их стиле". По его словам, Вашингтон обычно "консервирует" такие вещи, "мало ли потом в хозяйстве пригодится консервочка".
Мартынов подчеркнул, что США в 2024 году найдут, куда вложить военный бюджет. В этой связи эксперт упомянул конлфикт на Ближнем Востоке, а также нарастающее напряжение в тихоокеанском регионе.
"С Украиной, судя по всему, таких масштабных ассигнований уже не будет. У них есть места, куда можно пристроить контракты для ВПК. Украина явно в этом смысле не слишком рентабельна, сильно проблемна и токсична", — заключил эксперт.
Ранее в США согласовали общий бюджет правительства на 2024 год, он составил 1,6 триллиона долларов, в том числе 886 миллиардов долларов на оборону. Сообщалось, что на помощь Украине зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом (о помощи в том числе Киеву, Израилю и на охрану границ).
Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.
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