МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ несут серьезные потери от российских планирующих бомб с полутонным зарядом, способных проникать в подземные бункеры, пишет The New York Times в репортаже с линии боевого соприкосновения. На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным "Голубой шлем"

По словам военных, еще никогда не было так опасно в последние недели действовать вблизи передовой — настолько интенсивными были российские атаки.

"Это похоже на то, как на тебя обрушивается самолет. Словно врата ада", — рассказал 27-летний солдат по прозвищу Кит из 14-й бригады нацвардии.

Также Россия широко использует беспилотники-камикадзе FPV — это заставляет украинских солдат, как правило, бросать технику в прифронтовых зонах и передвигаться пешком.

Дешевый коммерческий беспилотник FPV способен летать со скоростью автомобиля, неся взрывчатку. Устройство направляется к цели солдатом, сидящим в бункере в нескольких километрах от него.

"Ездить на машине крайне опасно", — сказал украинский нацгвардеец с позывным Варвар. Бойцы его подразделения рассказали, как оставляют бронетехнику и вынуждены идти несколько километров до позиций. "Ходить можно только пешком", — пояснил военный.

"Нам не хватает людей, — рассказал командир разведки 117-й бригады с позывным Бандерас. — У нас есть оружие, но недостаточно людей".