МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач Вооруженных сил РФ является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Захарова прокомментировала идею создания армии ЕС

В ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны "ряд первоочередных и системных задач".

"Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", — подчеркнул он.