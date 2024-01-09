МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач Вооруженных сил РФ является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Мария Захарова

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В ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны "ряд первоочередных и системных задач".

"Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", — подчеркнул он.