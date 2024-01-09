2024-01-09T13:02:28+03:00
2024-01-09T13:02:28+03:00
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2024
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Шойгу назвал ключевую задачу российских Вооруженных сил
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Одной из ключевых задач Вооруженных сил РФ является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В ходе... ПРАЙМ, 09.01.2024
общество , впк, экономика, новости, россия, вс рф, сергей шойгу, ядерная триада
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Одной из ключевых задач Вооруженных сил РФ является поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В ходе выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ Шойгу напомнил, что верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны "ряд первоочередных и системных задач".
"Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", — подчеркнул он.