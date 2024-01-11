МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" поставит противотанковые ракеты "Вихрь-1" дружественной стране, соответствующий контракт стороны заключили в прошлом году, заявили в пресс-службе компании. Концерн "Калашников" нарастил гособоронзаказ по снайперским винтовкам

Управляемые ракеты "Вихрь-1" способны поражать бронетехнику и укрепления противника, а также движущиеся наземные и малоскоростные воздушные цели, дальность до десяти километров. Скорость превышает 600 метров в секунду. в качестве носителей ракет используются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

"В 2023 году АО "Концерн "Калашников" успешно выполнило поставки изделий "Вихрь-1", "Стрела", узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники. Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства", — сказано в сообщении.

В "Калашникове" напомнили, что в 2023 году в концерне открыли дивизион специальных машин для выпуска, в том числе, дронов и комплексов для высокоточного поражения. Согласно сообщению пресс-службы, дивизион уже выполнил госконтракт на поставку управляемых боеприпасов и наземных средств запуска комплекса 9К135 (БЛА "КУБ").