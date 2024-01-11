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Медведев отметил выполнение всех необходимых поставок оружия в 2023 году
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В прошлом году все необходимые поставки оружия в России были выполнены, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание рабочей группы... ПРАЙМ, 11.01.2024
впк, экономика, новости, россия, поставки, дмитрий медведев, вооружение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В прошлом году все необходимые поставки оружия в России были выполнены, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее он провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством различных средств поражения.
"Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения", — указал Медведев на заседании рабочей группы.
Политик доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана и добавил, что группа продолжит контролировать соблюдение плана.
Более того, Медведев отметил, что реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, особенно увеличение производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, системы комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, бронетанковой техники.
"Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки: там большие стройки и большие инвестиции", — заключил он.