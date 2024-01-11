МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В прошлом году все необходимые поставки оружия в России были выполнены, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев пошутил про "майдан" в Берлине на фоне забастовок фермеров

Ранее он провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством различных средств поражения.

"Хочу поблагодарить всех еще раз за четкую и слаженную работу в прошлом году. Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружений и средств поражения", — указал Медведев на заседании рабочей группы.

Политик доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана и добавил, что группа продолжит контролировать соблюдение плана.

Более того, Медведев отметил, что реализация инвестпроектов по наращиваю мощностей предприятий ОПК находится в зоне особого внимания, особенно увеличение производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, системы комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, бронетанковой техники.

"Важно, чтобы эти инвестиционные проекты были выполнены в запланированные сроки: там большие стройки и большие инвестиции", — заключил он.