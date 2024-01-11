МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доукомплектование Вооруженных сил России вовремя и полностью реализовано, сообщил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев рассказал, что вынудит Россию применить ядерное оружие

"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", — указал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.

Он уточнил, что более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч — контрактники, остальные — добровольцы.