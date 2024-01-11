2024-01-11T23:13:15+03:00
2024-01-11T23:13:15+03:00
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Медведев заявил о выполнении доукомплектованию Вооруженных Сил России
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Доукомплектование Вооруженных сил России вовремя и полностью реализовано, сообщил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Поставленные президентом задачи по... ПРАЙМ, 11.01.2024
впк, экономика, новости, россия, дмитрий медведев, вс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доукомплектование Вооруженных сил России вовремя и полностью реализовано, сообщил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных Сил выполнены в полном объеме и в те сроки, в которые были определены", — указал он на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Он уточнил, что более 500 тысяч человек привлечено в интересах объединенной группировки войск в прошлом году, из них 420 тысяч — контрактники, остальные — добровольцы.