МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство Австралии решило демонтировать и утилизировать вышедший из эксплуатации австралийский парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы отправить их на Украину, передает ABC. В Германии рассказали о планах бундесвера воевать с Россией

В сентябре прошлого года вертолеты MRH-90 австралийской армии были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока после того, как за два месяца до этого в результате крушения в Квинсленде во время учений погибли четверо военнослужащих.

Первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, но у летательных аппаратов уже были проблемы, отмечается в публикации.

Украина сделала официальный запрос на MRH-90 в декабре 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией самолета. По мнению украинских властей, у Киева сейчас "другое понимание риска", и даже такие вертолеты ВСУ нужны.

Списанные вертолеты Taipan заменят 40 вертолетами UH-60M Black Hawk. Пока в Австралию прибыло лишь несколько самолетов американского производства.