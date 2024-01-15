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Австралия решила утилизировать военные вертолеты, а не передать Украине
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Правительство Австралии решило демонтировать и утилизировать вышедший из эксплуатации австралийский парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы отправить их на Украину, передает... ПРАЙМ, 15.01.2024
впк, экономика, новости, австралия, украина, всу, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство Австралии решило демонтировать и утилизировать вышедший из эксплуатации австралийский парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы отправить их на Украину, передает ABC.
В сентябре прошлого года вертолеты MRH-90 австралийской армии были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока после того, как за два месяца до этого в результате крушения в Квинсленде во время учений погибли четверо военнослужащих.
Первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, но у летательных аппаратов уже были проблемы, отмечается в публикации.
Украина сделала официальный запрос на MRH-90 в декабре 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией самолета. По мнению украинских властей, у Киева сейчас "другое понимание риска", и даже такие вертолеты ВСУ нужны.
Списанные вертолеты Taipan заменят 40 вертолетами UH-60M Black Hawk. Пока в Австралию прибыло лишь несколько самолетов американского производства.