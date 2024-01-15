МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Новости" западных СМИ о потенциальном столкновении России и НАТО направлены на наращивание военных бюджетов стран блока, на самом деле это просто информационные вбросы, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. В Германии рассказали о планах бундесвера воевать с Россией

"Такое ощущение, что каждый раз, когда страны НАТО оказываются в политическом тупике, они вспоминают о Сувалкском коридоре", — поделился мнением сенатор.

Шендерюк-Жидков подчеркнул, что в последнее время и США, и их союзники демонстрируют усталость от продолжающихся дискуссий вокруг военной поддержки Украине, а также непонимание того, почему финансирование Киева должно продолжаться. Тем не менее, по его словам, местные политики и военные уже не в состоянии отказаться от своих заявлений и потому увлечены постоянным поиском новых аргументов.

И если в 2022 году публикация Politico о Сувалкском коридоре, как самом горячем месте на земле, вызывала озабоченность, то "сейчас "откровения" Bild — лишь усмешку", добавил он.

Ранее немецкое издание Bild написало, что бундесвер готовится к вооруженному конфликту с Россией. Согласно материалу газеты, эти планы якобы содержатся в "секретном документе", предметом которого является сценарий, в котором "шаг за шагом, месяц за месяцем" описывается, как будет действовать российское руководство и "как НАТО придется защищаться".