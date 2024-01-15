2024-01-15T13:12:47+03:00
2024-01-15T13:12:47+03:00
2024-01-15T13:12:47+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240115/842799498.html
Польский ВПК увеличил объемы производства тротила
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польские предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно нарастили объемы производства, пишет местная газета Rzeczpospolitа. "Сегодня мы производим тротил в три смены, 24... ПРАЙМ, 15.01.2024
впк, экономика, новости, польша, украина, впк
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20240115/842798098.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польские предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно нарастили объемы производства, пишет местная газета Rzeczpospolitа.
"Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", рассказал глава компании из Быдгощи Nitro-Chem Доминик Савицкий.
Кроме того, завод Lucznik из Радома намерен за два года увеличить выпуск автоматов до 100 тысяч штук в год, а Huta Stalowa Wola начнет поставлять БТР и БМП.
По данным издания, масштабный рост производства польского ВПК связан с огромным спросом на рынке, который вызвал конфликт на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.