ВАРШАВА, 15 янв — ПРАЙМ. Польские предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно нарастили объемы производства, пишет местная газета Rzeczpospolitа. Украина намерена выпустить "репарационные облигации", пишет СМИ

"Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", рассказал глава компании из Быдгощи Nitro-Chem Доминик Савицкий.

Кроме того, завод Lucznik из Радома намерен за два года увеличить выпуск автоматов до 100 тысяч штук в год, а Huta Stalowa Wola начнет поставлять БТР и БМП.

По данным издания, масштабный рост производства польского ВПК связан с огромным спросом на рынке, который вызвал конфликт на Украине.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.