МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Гендиректору финских компаний Luminor и Siberica Габриэлю Темину предъявлены обвинения в нарушении "при отягчающих обстоятельствах" антироссийских санкций, связанных с экспортом военного оборудования, сообщает прокуратура Финляндии. Бизнесмен вину отрицает. Минфин Финляндии заявил о "хронической слабости" экономики страны

"Прокурор предъявил Габриэлю Темину, генеральному директору компаний Luminor и Siberica, обвинения в рационировании при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования", — сказано на сайте ведомства.

Подозреваемый свою вину отрицает, уточняет прокуратура. Слушания в уездном суде Восточной Уусимаа пройдут 26 января.

В сентябре уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу по подозрению в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами. Темин — гражданин Франции. С 1991 года он проживает в Финляндии. Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела.

Как сообщала 1 сентября Центральная криминальная полиция страны, ведомство расследует преступление в области незаконного экспорта высоких технологий в Россию в 2016-2020 годах, при этом в основе деятельности компании находилось лицо, включенное в санкционный список минфина США в январе 2018 года по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними лицам. По утверждению министерства финансов США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.