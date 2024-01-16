МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Бельгия начала процедуру проверки поставленного Украине вооружения на фоне информации о том, что некоторые страны Евросоюза отправили меньше оружия, чем могли, сообщает издание Financial Times, ссылаясь на осведомленных дипломатов Евросоюза.

"Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после (начала российской спецоперации — ред.), в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли", — пишет газета.

Уточняется, что аудит будет проводиться на основе предоставленных странами отчетов. По данным авторов статьи, подобные требования уже встретили сопротивление среди некоторых государств-участниц ЕС.

Согласно информации собеседников издания, проверку осуществляет Европейская служба внешних связей (EEAS). Сообщается, что результаты проверки EEAS предоставит 1 февраля в преддверии саммита лидеров стран Евросоюза.

Как отмечает Financial Times, решение начать проверку последовало после требования канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза Киеву.

Ранее Россия направляла странам НАТО ноту, которая была связана с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые поставки, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВС России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.