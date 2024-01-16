МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Испания поставила Украине оружия на сумму 133 миллиона евро за 1,5 года. Об этом сообщает местная газета ABC со ссылкой на отчеты госсекретаря по торговле. ВСУ пора приготовиться: в Польше узнали о российской бомбе "Дрель"

"Испания экспортировала на Украину военной техники на сумму 133 миллиона евро в течение 2022 года и первой половины 2023 года", — сказано в публикации.

По данным газеты, за 1,5 года Мадрид выжал разрешение на экспорт вооружений на 515 миллиардов евро.

Согласно отчетам, за 2022 год военный экспорт из Испании превысил 4 миллиарда евро, что на 24% больше, чем в 2021 году. Отмечается, что 60% от общего объема поставок предназначались странам-членам ЕС и НАТО. Также Испания экспортировала вооружение в Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Сенегал, Оман и на Филиппины.

Отмечается, что в статистике за 2021 год Украина еще не фигурировала, тогда как уже в 2022 году из Испанию на Украину было экспортировано вооружение на 31 миллион евро, а за первую половину прошлого года эта сумма военного экспорта составила 102 миллиона евро.