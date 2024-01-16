2024-01-16T13:15:53+03:00
2024-01-16T13:15:53+03:00
2024-01-16T13:15:53+03:00
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Испания передала Киеву оружия на 133 миллиона евро, пишет СМИ
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Испания поставила Украине оружия на сумму 133 миллиона евро за 1,5 года. Об этом сообщает местная газета ABC со ссылкой на отчеты госсекретаря по торговле. "Испания экспортировала... ПРАЙМ, 16.01.2024
финансы, впк, экономика, новости, испания, украина, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Испания поставила Украине оружия на сумму 133 миллиона евро за 1,5 года. Об этом сообщает местная газета ABC со ссылкой на отчеты госсекретаря по торговле.
"Испания экспортировала на Украину военной техники на сумму 133 миллиона евро в течение 2022 года и первой половины 2023 года", — сказано в публикации.
По данным газеты, за 1,5 года Мадрид выжал разрешение на экспорт вооружений на 515 миллиардов евро.
Согласно отчетам, за 2022 год военный экспорт из Испании превысил 4 миллиарда евро, что на 24% больше, чем в 2021 году. Отмечается, что 60% от общего объема поставок предназначались странам-членам ЕС и НАТО. Также Испания экспортировала вооружение в Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Сенегал, Оман и на Филиппины.
Отмечается, что в статистике за 2021 год Украина еще не фигурировала, тогда как уже в 2022 году из Испанию на Украину было экспортировано вооружение на 31 миллион евро, а за первую половину прошлого года эта сумма военного экспорта составила 102 миллиона евро.