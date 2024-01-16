МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Государственная почта Перу выпустила коллекционную марку с изображением российского вертолета Ми-171Ш, посвященную 50-летию авиации сухопутных войск страны, сообщила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Австралия решила утилизировать военные вертолеты, а не передать Украине

Становление военной авиации Перу неразрывно связано с эксплуатацией авиационной техники российского (советского) производства.

"В ознаменование данного события (50 лет авиации — ред.) государственная почта Республики Перу выпустила коллекционную марку с изображением вертолета Ми-171Ш. Таким образом правительство этого дружественного России латиноамериканского государства выразило уважение разработчику и производителям отечественной вертолетной техники, неоднократно доказавшей свою исключительную надежность и эффективность", — говорится в сообщении.

В ФСВТС отметили, что и в настоящее время имеющиеся в Перу вертолеты марки "Ми" используются при решении широкого спектра задач — от проведения гуманитарных и спасательных операций до защиты государства от внутренних и внешних угроз.

"При этом российская сторона продолжает оказывать комплексное содействие в обеспечении бесперебойной эксплуатации перуанскими партнерами поставленной авиационной техники", — говорится в сообщении.