МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Вашингтон намерен продолжить поддержку Киева несмотря на споры в Конгрессе США по поводу утверждения нового финансирования для Украины, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с Владимиром Зеленским передает агентство Франс Пресс. Украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада, заявил Зеленский

"Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы добиться этого. Я знаю, что наши европейские коллеги сделают то же самое", — приводит агентство слова Блинкена.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Вашингтон больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, последний пакет помощи Киеву был подписан президентом США Джо Байденом 27 декабря, однако на его доставку на Украину в полном объеме могут уйти недели.

На данный момент конгресс так и не согласовал пакет помощи Украине. Как отмечали в администрации президента США Джо Байдена, Белый дом не сможет поставлять Киеву оружие без одобрения законодателей. При этом Республиканская партия тормозит отправку средств Киеву, требуя сначала решить проблемы с миграцией.