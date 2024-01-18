МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что контрнаступление ВСУ не достигло успеха, вопреки возлагавшимся на него ожиданиям. Свое мнение он высказал в интервью журналу Le Parisien. Зеленскому предрекли проблемы с тылом, которые заставят его пойти на мир

"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", — подчеркнул министр.

Он добавил, что украинский конфликт сейчас "замораживается".

В то же время Лекорню выразил убежденность, что Украину и дальше необходимо поддерживать вооружением. Так, по его словам, во Франции на сегодняшний день произведено 78 артиллерийских орудий Caesar для Украины.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала операции указал на ее провал. Начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов заявил, что ВСУ ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.