МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Прекращение помощи Украины со стороны Соединенных Штатов уже влечет кардинальные перемены в пользу России, заявил в интервью телеканалу Fox News экс-начальник штаба армии США, генерал в отставке Джек Кин. Министр обороны Франции признал провал контрнаступления ВСУ

По его словам, Россия "получит контроль" над Украиной. Генерал подчеркнул, что подобные изменения стали возможны из-за перебоев с выделением средств Киеву и неопределенностью в этом вопросе.

"Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась", — подчеркнул Кин.

Он указал на изменение тактики ВСУ — они вынуждены действовать все более осторожно, поскольку боятся столкнуться с нехваткой вооружений и боеприпасов.

Генерал констатировал, что украинские войска сейчас после попытки контрнаступления перешли к обороне по всему фронту.

"Россия торжествует", — резюмировал собеседник.

В начале лета прошлого года ВСУ попытались перейти в контрнаступление. Спустя три месяца президент России Владимир Путин указал на его провал. Начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов рассказал, что ценой колоссальных потерь ВСУ лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, однако не смогли преодолеть даже тактическую зону российской обороны.