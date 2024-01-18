МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" выполнило гособоронзаказ за 2023 год, объемы производства некоторых вооружений выросли в восемь раз с начала СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Виноват ли Байден в провале Украины? В США пытаются найти ответ

Отмечается, что гендиректор ГосМКБ Сергей Богатиков отчитался главе оборонного ведомства Сергею Шойгу о полном выполнении предприятием гособоронзаказа за 2023 год.

"С начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз", — подчеркивается в сообщении.

Как подчеркивает Богатиков, "Радуга" может за полгода выполнить ГОЗ на этот год и перейти к следующему.

ГосМКБ "Радуга" — российское проектно-конструкторское бюро, которое специализируется на разработке и производстве крылатых ракет. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

При этом, глава самой корпорации Борис Обносов сообщил Шойгу, что мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличили в два раза. По словам гендиректора "Тактического ракетного вооружения", теперь ее боевая часть составляет 800 килограммов.

Шойгу в ответ призвал сделать "достаточное количество" таких ракет.

Глава Минобороны, согласно сообщению ведомства, проверял ход выполнения ГОЗ на ГосКБ "Радуга" в подмосковной Дубне.