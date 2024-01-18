ПАРИЖ, 18 янв — ПРАЙМ. Необходимо прекратить поставки вооружения Украине в момент, когда она проигрывает, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине

Ранее министр обороны страны Себастьян Лекорню сообщил, что Франция в этом году планирует поставить 78 новых гаубиц Caesar для Киева.

"Франция произведет 78 Caesar для Украины (Владимира — прим. ред.) Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", — написал политик в X.

Согласно данным от официального представителя Nexter, компании-производителя гаубиц, Александра Дюпьи, стоимость производства одной гаубицы составляет около пяти миллионов евро. По словам Филиппо, на общую сумму в 390 миллионов евро можно было построить две больницы.

"А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", — посетовал политик.

В ноябре стало известно, что Франция ведет переговоры с Украиной о прямых закупках вооружений, в особенности Caesar. По словам министра обороны страны, до начала украинского конфликта французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы в месяц, но в условиях "экономики войны", объявленной президентом Франции Эммануэлем Макроном, предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Он добавил, что у Украины имеется около 50 гаубиц.

Caesar — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter. Орудие начали производить в 2002 году, в эксплуатацию ввели в 2008-м. Установка обладает высокой стратегической и тактической подвижностью и скоростью, большой дальностью стрельбы, низкими ценами и эксплуатационными затратами. Однако Ceasar плохо проходит по бездорожью, обладает небольшим боекомплектом и низкой степенью защиты от огня противника.