МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Австралия продадут на запчасти списанные вертолеты MRH-90 Taipan вместо отправки их на Украину, несмотря на официальные запросы Киева, заявил в четверг министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире радиостанции ABC NewsRadio. В МИД Украины опровергли кражу выделенных Вашингтоном денег

"Фюзеляжи вертолетов будут утилизированы экологически безопасным способом, а отдельные компоненты будут проданы владельцам других вариантов этого вертолета, потому что никто не заинтересован в покупке фюзеляжей", — заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой.

Также он отметил, что НАТО и авиастроительная компания Airbus отказались покупать старые MRH-90 Taipan, сославшись на их непригодное для полетов состояние.

По словам Пэта Конроя, Канберра продолжит помогать Киеву. Он уточнил, что с начала СВО Австралия предоставила Украине военную помощь в размере 730 миллионов австралийских долларов (480 миллионов долларов).

Украина запросила выведенные из эксплуатации MRH-90 еще в декабре 2023 года. В начале января нынешнего года Канберра решила утилизировать парк вертолетов, несмотря на запросы Киева.

Ранее австралийские вооруженные силы сообщили, что прекращают летать на вертолетах Taipan раньше намеченного срока на фоне участившихся крушений.