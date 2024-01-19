МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Минобороны Великобритании провело испытания лазерного оружия DragonFire по воздушным целям в Шотландии. следует из сообщения правительства страны. Шойгу анонсировал поступление в ВС оружия на новых физических принципах

"Этот этап продемонстрировал способность поражать воздушные цели на соответствующих дальностях и стал важным шагом на пути внедрения этой технологии на вооружение", — сказано в заявлении.

Отмечается. что точность оружия — попадание в монету с расстояния в один километр. При этом, стоимость десяти секунд стрельбы составляет меньше десяти фунтов, что приравнивается к использованию обогревателя в течение часа.

"Этот тип оружия способен в корень изменить боевое поле, снизив зависимость от дорогостоящей амуниции и риски сопутствующего ущерба", — подчеркнул глава британского Минобороны Грант Шаппс.

Лазерным называют оружие, которое использует в качестве поражающего элемента лазерные лучи. Относится к оружиям на новых физических принципах. В России лазерное оружие уже стоит на вооружении у ВС. Так, в 2022 году в войска начались поставки лазерного комплекса "Пересвет", о котором президент Владимир путин рассказывал еще в 2018 году. Об этом сообщал гендиректор "Роскосмоса", бывший на тот момент вице-премьером России, Юрий Борисов. Глава госкорпорации в том же 2022 году отмечал, что российские ВС применяют в ходе СВО лазерные комплексы "Задира".