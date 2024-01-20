МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Силы ПВО уничтожили за сутки 20 украинских БПЛА, заявили в пресс-службе Минобороны России. Украина впала в отчаяние. Россия сокрушает ПВО страны

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", — указывается в публикации.

За время СВО российская армия сбила 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.