МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российские силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью, заявили в Минобороны России. Украина впала в отчаяние. Россия сокрушает ПВО страны

"Двадцатого января т.г. около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывается в публикации.

Ранее 20 января отмечалось, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17641 единица специальной военной автомобильной техники.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.