МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Великобритания планирует потратить порядка 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, пишут западные СМИ, ссылаясь на данные министерства обороны страны. 

Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон

Британия не планирует новых ударов по Йемену, заявил министр ВС страны

"Минобороны Британии заявило в воскресенье, что потратит 405 миллионов фунтов на модернизацию ракетного комплекса, который сейчас используется Королевским флотом для сбивания вражеских беспилотников над Красным морем", — передает агентство Reuters.

Согласно данным, государство заключило контракт с британским подразделением концерна по производству ракетных систем MBDA. Sea Viper обеспечат ракетами с новыми боеголовками, а также программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет.

13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. Как позднее сообщило центральное командование Пентагона, атака была направлена против радаров хуситов. вечером того же для союзники напали на военно-морскую базу йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе страны.

14 января, по сообщениям источника РИА Новости, Вашингтон и Лондон снова ударили по территории Йемена, однако официальные лица США и Британии отрицали какие-либо действия против хуситов в воскресенье.

Накануне поступила информация, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море.

 