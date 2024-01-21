МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Великобритания планирует потратить порядка 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса Sea Viper, которым британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, пишут западные СМИ, ссылаясь на данные министерства обороны страны. Британия не планирует новых ударов по Йемену, заявил министр ВС страны

"Минобороны Британии заявило в воскресенье, что потратит 405 миллионов фунтов на модернизацию ракетного комплекса, который сейчас используется Королевским флотом для сбивания вражеских беспилотников над Красным морем", — передает агентство Reuters.

Согласно данным, государство заключило контракт с британским подразделением концерна по производству ракетных систем MBDA. Sea Viper обеспечат ракетами с новыми боеголовками, а также программным обеспечением, позволяющим противостоять угрозам баллистических ракет.

13 января США и Великобритания в 3:45 по местному времени (совпадает с московским) нанесли новый удар по северу столицы Йемена, города Саны. Как позднее сообщило центральное командование Пентагона, атака была направлена против радаров хуситов. вечером того же для союзники напали на военно-морскую базу йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда на западе страны.

14 января, по сообщениям источника РИА Новости, Вашингтон и Лондон снова ударили по территории Йемена, однако официальные лица США и Британии отрицали какие-либо действия против хуситов в воскресенье.

Накануне поступила информация, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море.