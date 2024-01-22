МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы России получают более эффективные средства радиоэлектронной борьбы, отбрасывают украинцев в эпоху шпаг и мушкетов, пишет польское издание Polityka. Британия провела испытания лазерного оружия

"Не все это понимают, однако радиоэлектронная борьба имеет сегодня огромное значение на поле боя. Она способна буквально парализовать действия противника. Многие системы вооружения, без которых невозможно продвижение на фронте, в результате воздействия средств РЭБ просто перестают работать", — говорится в материалах.

Издание приводит слова замначальника украинской военной разведки ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого, который отмечает совершенствование российского оружия, напомнив о новой версии управляемой крылатой ракеты X-101, оснащенной системой активного электронного подавления и генераторами инфракрасных помех.

"Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг", — заключают авторы статьи.

К средствам РЭБ, согласно публикации на сайте Министерства обороны России, относятся штатная аппаратура (разведки, комплексного технического контроля, защиты информации и др.) и техника (станции помех, станции радиоконтроля и разведки, автоматизированные пункты управления средствами создания помех и др.) подразделений РЭБ, а также специальные боеприпасы, оснащенные активными и пассивными средствами создания помех, средства преодоления систем противоракетной обороны противника, средства программного воздействия и изменения условий распространения электромагнитных волн.

Системы радиоэлектронной борьбы относятся к оружию на новых физических принципах — вооружениям, созданным на базе ранее не использовавшихся физических процессов и явлений.

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