БЕРЛИН, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Германии значительно увеличили темпы закупок техники и боеприпасов, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF. В Германии рассказали о планах бундесвера воевать с Россией

"Мы сейчас осуществляем закупки в больших масштабах и ускоренными темпами", — отметил политик.

Как добавил глава минобороны ФРГ, бундесвер осуществляет закупочный процесс довольно быстро, и это касается всех направлений. По словам политика, на текущий момент все заказы либо доставлены, либо находятся на этапе подготовки.

Тем не менее, Писториус пожаловался, что промышленность пока не может обеспечить достаточно быстрое производство, из-за чего делать заказы еще быстрее пока не представляет возможности.

Министр уточнил, что в данном случае речь идет не о подготовке к нападению, а о подготовке к защите. По его словам, Германии нужно быть во всеоружии. Этим он объяснил, в том числе, развертывание бригады бундесвера в Литве.

"Формула звучит так: иметь возможность вести войну, чтобы не пришлось вести войну", — охарактеризовал глава Минобороны свой подход.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Как уточняется, эти планы якобы содержатся в "секретном документе", предметом которого является сценарий "подробных действий российского руководства" и "защиты НАТО".