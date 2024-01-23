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Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress. В публикации приводится фотография четырех военнослужащих с сайта минобороны Украины... ПРАЙМ, 23.01.2024
впк, экономика, новости, украина, всу, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украинские военные стали использовать в бою лошадей, пишет австрийское издание EXXpress.
В публикации приводится фотография четырех военнослужащих с сайта минобороны Украины. Подпись под ней гласит: "Военнослужащий 3-й штурмовой бригады украинской армии верхом на лошади с ПТРК FGM-148 Javelin и HMMWV с установленным ПТРК BGM-71 TOW".
Издание предполагает, что на использование лошадей украинских военных, вероятно, толкнула "острая нужда в транспорте". "По крайней мере, нынешней фотосессией украинская армия напоминает о временах старых добрых кавалерийских атак", — отмечается в публикации.
В статье также отмечается, что "четвероногий друг и сослуживец, безусловно, должен быть пуленепробиваемым".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>