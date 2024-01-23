МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Германии недовольны объемом помощи Украине со стороны ряда стран Евросоюза, в частности, Франции, пишет Süddeutsche Zeitung. В ВСУ появилась кавалерия

Канцлер Олаф Шольц входит в группу стран, настаивающих на усилении европейских стран "приверженности" Киеву. Сама ФРГ удвоит свою военную помощь Украине в этом году почти до восьми миллиардов евро. Шольц открыто потребовал, чтобы другие европейские страны последовали его примеру.

"Запланированные пока поставки оружия слишком малы", — посетовал он. К саммиту ЕС первого февраля все страны-члены должны объявить, какую военную технику они планируют поставить в Украину в текущем году, сказал канлер.

Как отмечается, причиной такого поворота "является мрачная военная ситуация". Летнее наступление Украины в основном провалилось, а в то же время республиканцы в конгрессе США блокируют выделение дальнейшей военной помощи Киеву. В Европе опасаются, что украинцы могут проиграть в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьезными трудностями.

Правительство в Париже возмущено обвинениями. На них, в частности, резко отреагировал министр обороны Себастьян Лекорню. Он подверг критике данные Кильского института мировой экономики, согласно которым Франция сильно отстает от стран Северной Европы и Балтии, от Польши в плане поддержки Украины. С середины февраля 2022 года по конец октября 2023 года Париж предоставил Киеву военную помощь на сумму около полумиллиарда евро, тогда как для Германии стоимость на этот период составляет 17 миллиардов евро, говорится в докладе.

По словам Лекорню, данные из Киля относятся к "обещаниям и декларациям", а не к реальным поставкам. Франция гордится тем, что выполняет все, что обещает. Он напомнил, что Париж передал украинцам крылатые ракеты Sculp, тогда как ракеты Taurus Шольц совершенно не хочет поставлять в Киев.