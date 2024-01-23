МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Киев проигрывает Москве в войне беспилотников, сообщает издание Foreign Affairs. Европа в панике. Украина не может противостоять России

Согласно публикации, ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась. На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами.

По данным издания, в текущем году Киев намерен закупить более двух миллионов беспилотников в 2024 году, половину из которых будет использовать внутри страны. Обе армии, Украины и России, сконцентрируются на уничтожении беспилотников друг друга и улучшении своих навыков воздушной борьбы с дронами.

Однако, использование в конфликте БПЛА не поможет уменьшить количество жертв.

Кроме того, Европа и Соединенные Штаты начинают уставать от конфликта на Украине, и их поддержка ослабевает. Россия обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы продолжить воевать, в то время как Украина нуждается в дополнительных поставках вооружения. ВСУ также необходимы современные беспилотники, способные противостоять российским средствам РЭБ.

Запад должен поддержать усилия Киева и на линии фронта, а также оказать помощь в решении конфликта путем дипломатии, заключили в издании.

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