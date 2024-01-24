МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава минобороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает ведомство в соцсети X. Пентагон пообещал Киеву первые истребители F-16 в этом году

Писториус "пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King" в ходе онлайн-встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" во вторник.

"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", — отметил министр.

По его словам, для защиты населения и инфраструктуры Украины приоритетом остается и ПВО, и призвал нарастить темп оборонного производства.

Точная дата начала поставок Sea King не приводится.

Как сообщается на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече контактной группы ранее призвал союзников нарастить объемы военной помощи ВСУ.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут законной целью для России, что страны альянса напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.