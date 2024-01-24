МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В ряды ВСУ призывают солдат, страдающих различными болезнями и склонных к алкоголизму, пишет польское издание Newsweek. Пентагон пообещал Киеву первые истребители F-16 в этом году

Так, один из офицеров пожаловался, что в рядах боевых подразделений все чаще можно встретить людей в возрасте 45-47 лет.

Они испытывают одышку еще до того, как достигают линии фронта, рассказал военный.

Средний возраст военнослужащего сейчас составляет 43 года, что на десять лет старше, чем в марте 2022 года. Командиры все чаще жалуются, что руководят подразделениями из новобранцев, польза которых в бою сомнительна.

"Некоторые из них даже стрелять не могут, потому что боятся звука выстрела. Другие пили слишком много за свою жизнь", — отмечается в публикации.

При этом в начале СВО преобладала иная картина — "патриотический пыл" был на подъеме, мужчины и женщины массово шли добровольцами в армию. Границы с Польшей и Молдавией были полны не только беженцев, покидающих страну, но и украинцев, которые возвращались, чтобы взять в руки оружие.

"Сегодня ситуация совершенно иная. Многие из самых опытных бригад погибли в жестоких боях, и Украина отчаянно пытается заткнуть дыры в своих рядах", — указывает автор.

Ситуация на Украине становится все более сложной, и нерешительность Киева относительно мобилизации возникла в самый неподходящий момент, говорится в статье.