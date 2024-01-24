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В Орловской области сбили украинские беспилотники
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В Орловской области сбили украинские беспилотники, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале. "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить... ПРАЙМ, 24.01.2024
впк, экономика, новости, орловская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Орловской области сбили украинские беспилотники, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
Дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области.
Как сообщил губернатор Андрей Клычков, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.
По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона.
ВСУ регулярно пытаются совершать атаки беспилотниками по целям на территории российских регионов, как правило, средствам ПВО удается их сбить.