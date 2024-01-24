МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Орловской области сбили украинские беспилотники, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале. Украина проигрывает в войне дронов, пишут СМИ

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

Дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона.

ВСУ регулярно пытаются совершать атаки беспилотниками по целям на территории российских регионов, как правило, средствам ПВО удается их сбить.