МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В России представили высокоманевренную вездеходную платформу "Сарацин", предназначенную для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне специальной военной операции. Об этом агентству РИА Новости сообщил генеральный директор предприятия-разработчика ООО "Арго" Константин Багдасаров.

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"Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу "Сарацин". По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники", — отметил Багдасаров.

По данным специалиста, платформа разработана с учетом опыта работы мобильных групп и "кочующих огневых позиций", а также доступна в трех вариантах: легком, среднем и тяжелом. Кроме того, среди возможностей платформы выделяются высокая маневренность, малозаметность и отсутствие брони.

Багдасаров отметил, что платформа может быть эффективной для "кочующих огневых точек", предоставляя возможность быстро развернуться и вступить в бой с противником, а затем также быстро отойти в безопасное место. На платформе также могут быть размещены минометы, позволяющие проводить стрельбу с высокой скоростью и обеспечивать большую площадь поражения.

Ко всему прочему, солдаты на таких платформах защищены бронежилетами и имеют возможность быстрой эвакуации в случае попадания в машину снарядов.

В издании заключили, что в настоящее время в зоне Специальной военной операции находятся два перспективных образца "Сарацинов", которые, несмотря на долгий период использования на передовой не получили повреждений.