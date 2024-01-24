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Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом не будет
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После крушения самолета Ил-76 никаких переговоров с киевским режимом быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее в среду Минобороны сообщило, что транспортный... ПРАЙМ, 24.01.2024
транспорт, впк, бизнес, экономика, новости, россия, ил-76, белгородская область, крушение самолета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. После крушения самолета Ил-76 никаких переговоров с киевским режимом быть не может, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее в среду Минобороны сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. На борту было 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что самолет сбили тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T. По его словам, следом за тем самолетом летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.
"Пролившим реки крови украинским главарям уже все равно кого убивать — своих или чужих. Понимают ли это те, кто дает им в руки оружие? Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение", — написал Толстой в своем Telegram-канале.
Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что авиакатастрофа подвергла сомнению возможность заключения каких-либо договоренностей с Украиной. по его словам, произошедшее показало нацистскую и бесчеловечную сущность киевского режима.